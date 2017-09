12 mois à la tête de la Guinée, le bilan de Alpha Condé : Un exploit selon ses admirateurs ethniques, plutôt un désastre selon ses détracteurs.

En lieu et place d’un gouvernement compétent, conséquent, et responsable, Alpha Condé a formé un « gouverne-menteur ou « gouvern-errement » pléthorique incompétent et irresponsable avec un Premier Ministre malheureux et figurant qui joue dans un film qu’il n’a jamais lu le scénario.

Republication: (Diffusé pour la première fois en le Février 2012). Les paroles s’envolent mais les écrits résistent aux intempéries de l’histoire et restent pour le témoignage de cette même histoire.

Selon une source au bureau du Premier ministre, source qui décline que son identité soit révélée, Alpha Condé est imprévisible : « Lorsque l’on pense qu’il a éteint l’incendie qu’il a allumé la veille. Paf! Il en rallume un autre. Et il revient jouer au pompier ».

Dans cette interminable transition, se sont les complots politiques qui grippent la machine gouvernementale.

Plus rien ne l’arrêtera Alpha Condé dans sa guette de gouverner sans partage l pays, entouré de copains et parents infantilisés par l’odeur du festin a la mangeoire.

Selon des personnes politiques tres familières des rouages du pouvoir Mandingue, tout tourne, remonte et fini au nez de Alpha Condé, devenu le seul capable de démêler ce qu’il a entremêlé car tous cadres sont tenus en l’écart. Ils sont fragilisés, vulnérables, à la merci d’un éventuel décret.

Certains observateurs n’hésitaient de comparer la Guinée de Alpha Condé Pour étayer sa thèse, comme étant un hangar dont la structure est bâtit sur une seule poutre.

L’effet pervers de ce système est que n’importe quel quidam peut se voir affublé d’un décret. Depuis son élection frauduleuse en 2010, le nombre décret s’est multiplié par l’infini avec comme conséquences désastreuses, les fonctions se sont banalisées.

C’est certainement la crainte de perdre le pouvoir qui pousse Alpha Condé le à agir ainsi, semant la panique dans son propre camp pour maintenir les gens au garde à vous.

Avec Alpha Condé, la faim a perverti les mœurs. Tous les politiciens et « politi-chiens », pensent à leur survie. Conséquence : Peu de gens osent aller à l’encontre du président de la République Mandingue de Guinée, même quand il viole la constitution.

Depuis que le nouveau dictateur et sanguinaire sub-saharien est au pouvoir, il a tout banalisé. C’est la déconfiture totale, et il n’y a personne qui a ose dire la vérité à Alpha Condé.

L’affaire de l’attentat contre son domicile est une rocambolesque mise en scène par Alpha Condé qui voulait en découdre avec les militaires qui sentaient l’odeur (Putschiste) du Capitaine Moussa Dadis Camara et pour mettre en quarantaine politique (exil) certains ténors et poids lourds de l’opposition jugés dangereux (Amadou Oury Bah), une manière tres flagrante de ridiculiser les acteurs politiques de l’opposition.

Alpha Condé est entrain d’abêtir les Guinéens grâce a une propagande politique malsaine car ce n’était ni plus ni moins qu’un complot politique fomenter par le tyran et Sanguinaire à l’image de triste et honteuse période des complots permanents et des fameux complot Peulhs pour se débarrasser des Intellectuels politiquement gênants et pour justifier le nettoyage ethniques au sein de l’administration des forces de Sécurité (Armée, Police, gendarmerie) avant la mise en place de l’imminente guerre d’extermination des Peulhs, pour parachever l’œuvre de Sékou Touré.

Pour commencer à accepter à perdre, il faut commencer à en perdre. L’opposition doit finir avec les incantations de revendications, arrêter les pleurnichements et autres « mises en Gardes » bidons. Il faut passer aux actes. Trop de théories politiques pour cette opposition hésitante.

Il faut arrêter ces « des décisions brouillonnes » et laconiques dont cette opposition est devenue maitre en la matière et qui donne l’impression de faire l’autruche et de danser sur un seul pied maintenant.

Ces atermoiements, hésitations ou échecs de l’opposition, mènent la Guinée vers la catastrophe aux conséquences imprévisibles et incalculables qui seront en partie imputés aux leaders politiques de l’opposition. Certains observateurs politiques bien avertis défendent cette thèse : Qu’il n’existe pas et il n’a jamais existé de vrais politiciens visionnaires et avec convictions en Guinée et cela depuis l’indépendance. Il existe plutôt des pseudo-politiciens qui ne peuvent résister à l’épreuve du temps, puisqu’ils sont tous des opportunistes et des chercheurs de gain facile.

Alpha Condé en bon élève socialiste décadent a bien compris le conseil de François Mitterrand qui adorait dire à qui voulait l’entendre : « Que la meilleure façon de faire la politique est d’être fréquemment à l’attaque et non à la défensive ». C’est la raison de l’acharnement contre les leaders politiques

Face au hold-up électoral planifié, les prochaines élections législatives, l’opposition doit refuser de cautionner cette démocratie de façade qui organise une mascarade électorale pour avoir une Assemblée Nationale » qui servira de caisse de résonance et une vulgaire (et coûteuse) chambre d’enregistrement, un véritable « chien de garde » pour le pouvoir tribaliste.

L’opposition doit défendre la vraie démocratie face aux faux démocrates de la carcasse politique du RPG, version puante du PDG (Poullo Dogou Guinée).

Les armes politiques du tyran, génétiquement « Anti-Peulh » et héréditairement « Foulano-phobe » Alpha Condé sont la violence et la force pour une Guinée injuste et clanique.

« Les tragédies de l’Histoire révèlent les grands hommes. Mais ce sont les médiocres qui provoquent les tragédies», cette phrase de Maurice Druon, écrivain et homme politique Français.

Qu’est ce qu’il faut à l’opposition et au Guinéens pour se rendre compte que le RPG n’est que la photocopie conforme du PDG du sinistre Sékou Touré, dans son fonctionnement ?

Jamais de mémoire d’homme un État n’a atteint un tel degré de putréfaction si État il y a encore en Guinée.

Eh! Oui, c’est la triste réalité. La Guinée est devenue le pays des médiocres, pardon, des nuls. C’est le seul pays au monde où il n’est non seulement pas du tout souhaitable d’être intellectuel.

Avec Alpha Condé, la politique a pour but de faire paraître vrai le mensonge et de faire respecter et honorer l’assassin.

Le temps nous a montré que toutes ces personnes qui se réclamaient politiciens qui faisaient des discours trompeurs et démagogiques sont au fait des opportunistes véreux, des arrivistes qui courent derrière leurs propres intérêts et non ceux des populations.

Jusqu’à quand les Guinéens vont-ils tolérer le désordre mental, et approuver le handicap du retard causé par un Alpha Condé dont l’incapacité politique n’est plus à démontrer.

Vous qui avaient choisi d’être leaders politiques, vous nous devez assumer votre choix et le gérer de manière à léguer un patrimoine digne aux générations futures.

Que Dieu {Allah et son prophète Mohamed (WAW) et Jésus Christ} vous donne le courage de sortir de la peur pour que vous preniez efficacement vos responsabilités en main.

La fatalité ne doit pas exister dans les vocabulaires et l’esprit des leaders politiques. {Allah et son prophète Mohamed (WAW) ou Jésus Christ} ne vous a pas Alpha Condé. C’est de votre combat à nous tous à la tête du peuple que sortiront des gouvernants dignes et assoiffés de la justice sociale, du progrès et de la bonne gouvernance.

Pendent que la majorité des Guinéens (plus de 90%0 végètent dans une misère noire Alpha Condé et ses fantassins et supporteurs fanatiques et ethniques vivent dans une opulence arrogante, possèdent l’électricité 24 H/24 H pour accomplir leurs besoins alors que peuple vit dans le noir absolu.

Depuis des décennies les gouvernants de Conakry cassent les maisons dites « illégales », et les Guinéens regardent le désastre sans réagir. Ils préfèrent pleurer en cachette. Le gouvernement fantoche et fasciste de Alpha Condé interdit la commercialisation des denrées alimentaires et les Guinéens préfèrent dormir affamés que de contester cette mesure injuste.

Le gouvernement interdit la commercialisation du charbon et des bois sans offrir des sources d’énergie alternatives. Cette même population préfère dormir affamé que de contester cette mesure injuste.

Les Guinéens doivent sortir dans les rues pour manifester leur mécontentement et leur ras le bol, au lieu d’accuser Dieu et la fatalité. Les pleurs et pleurnichements dans la résignation sont les engrais de la dictature. Il faut se départir du raisonnement du Guinéen « ventriote » pour qui tout se résume à son ventre et son phallus.

Depuis plus de 15 ans, la majorité des Politiciens qui faisaient des discours trompeurs et démagogiques ne sont en pas des politiciens dignes de l’épithète mais plutôt des « Politi-Chiens » qui, au fait, courent derrière leurs propres intérêts et non ceux des populations guinéennes.

Il n’existe pas ou très peu de politicien Guinéen fermement engagé pour la cause de leurs concitoyens. La plupart de ces politiciens de jour mais prostitués politiques et quémandeurs la nuit, sont des affamés qui cherchent à manger. Ils sont prêts à pactiser avec le Diable pour avoir des bénéfices pécuniaires.

Je suis un ferme croyant et je crois fermement à l’existence de Dieu. Je voudrais dire aux Guinéens de cesser d’accuser Dieu de manière infondée ou de le prendre pour un bouc émissaire.

Dieu a crée tous ses fils et filles (hommes et femmes) libres et droits mais parfois les Guinéens cherchent des excuses et des détours qui leurs font perdre.

L’intelligence et l’honnêteté sont devenues des malédictions en Guinée, à tel point qu’il faut éviter d’avoir des velléités de patriotisme. L’intégrité est un délit punissable à la peine capitale.

Être Intègre en Guinée est devenu synonyme d’incohérence, d’incompétence, de fainéantise. Être intelligent et honnête signifie à être écarté de l’administration et de l’armée et au aux pires, être contraint a l’exil ou être assassiné. Oui, tuer, voler et violer sont devenus des actes vulgaires et quotidiens; les mots n’est pas assez durs pour qualifier ce qui se passe dans ce pays aux mains d’une bande de terroristes, avec l’apôtre de la haine et le champion de vengeance à la tête.

La gestion familiale et clanique de la Guinée, la passivité chronique de la classe politique (l’opposition), l’impunité dont bénéficient les auteurs de crimes (notamment de sang) et de détournements de deniers publics, la violation perpétuelle des Droits de l’Homme et des libertés individuelles et collectives par ceux là même qui sont censés les garantir, sont autant de raison de croire au sursaut des Hommes Épris, de Sens Moral et Soucieux d’un Changement Véritable pour une Guinée libre, démocratique, inclusive et tolérante.

La Guinée est-elle maudite au point de n’avoir aucune personnalité capable de le diriger correctement 53 ans après son indépendance ?

Quand un serpent se mord la queue, il est normal qu’il meure de son propre venin. La seule alternative pour la Guinée est le départ même brutal de ce « Prof-Âne » qui n’a rien à prouver aux Guinéens, puis organiser un forum national pour jeter les bases d’une réelle démocratie.

Un appel à l’opposition guinéenne de s’inspirer d’un certain GEORGE CLEMENCEAU qui disait : « Qu’il faut savoir ce que l’on veut, quand on le sait il faut avoir le courage de le dire, quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire ».

Alpha Condé est son propre ennemi et il sera l’auteur sa propre auto-destruction détruit pour lui-même.

