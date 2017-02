Imminent Coup d’État en Guinée ou un bain de sang encore de plus.

La grève des enseignants sera –t-elle le précurseur de cette révolution dont tous les guinéennes attendent avec impatience à savoir la chute de cette régime de la honte.

Selon une source très proche de l’État-Major de l’armée, une réunion secrète sous la présidence du gouverneur de Conakry le Général Bourema Condé, a été organisée à Conakry avec certains officiers supérieurs de l’armée dont le Colonel Pivi et autres, qui ont exprimé leur dégout sur la situation alarmante et ont décidé d’en finir avec ce régime incompétent et inconséquent du tyran Alpha Condé. A en croire, les rares détails de cette réunion d’urgence de l’État-Major de l’Armée, le divorce est consommée. En tout ce n’est qu’une question d’heures.

La grève des enseignants sera –t-elle le précurseur de cette révolution dont tous les guinéennes attendent avec impatience à savoir la chute de cette régime de la honte.

Le pouvoir du tyran Alpha Condé est devenu tribal, clanique, mafieux et même familial ; les postes de pouvoirs et d’argent vont de plus en plus à son ethnie. Injustement, le peuple a été réduit à la mendicité, manquant de tout.

Alors qu’il se dit incapable de payer des salaires décents aux enseignants, il se pavane aux frais du trésor guinéen. Il passe plus de temps à voyager qu’à penser comment résoudre les urgents problèmes qui agacent, agitent et tourmente les méninges du guinéen.

Alpha Condé est devenu un véritable parrain d’une mafia qui gravite autour de lui ; il a réussi à mettre en place un système politique au service de ses ambitions, et contrôlé par ceux de son clan ethnico-familial.

Alpha Condé, qui chantait haut et fort vouloir être le « Président des pauvres » et le pourfendeur de la corruption et du détournement des deniers publics est devenu le parrain de la corruption qui gouverne pour son enrichissement personnel et à celui de ses proches, adoptant des pratiques patrimoniales et gérant de façon personnalisée les ressources publiques en fonction de ses allégeances.

Pour libérer la Guinée, il n ya pas d’autres issues, arrêtons les discours, nous sommes en face d’un primitif, d’un animal, d’un malade mental, qu’est Alpha Condé, le champion de fausses promesses, le plus grand menteur qu’une femme ait enfanté et que Allah a mis au monde.

« Quand ton pays est sale, tu dois te lever et le laver avec ton sang ».

Notre existence, la survie de la Guinée en tant que nation est en danger, souillée, bafouée, piétinée, sans qu’aucun de nous ne lève son petit doigt pour dire STOP Alpha Condé, un fieffé opportuniste, un individu qui a toujours brillé par sa capacité à trahir les intérêts de la Nation pour ses intérêts égocentristes.

Le pays tout entier est pris dans une sorte de léthargie, anesthésié, incapable de la moindre réaction : c’est l’arrêt cardiorespiratoire. Un massage cardiaque externe (un Coup d’État) s’impose pour relancer ce grand corps malade.

Face à la barbarie et l’humiliation que les Guinéens subissent de la part de Alpha Condé, ce dictateur endurci, les mots ne suffisent plus. Il faut passer à l’action. Et cette action s’appelle le soulèvement populaire.

La détestation et la haine viscérales de cet homme (Alpha Condé) contre tout un peuple sont pathognomoniques d’une démence au sommet de cette dictature.

« Le courage est la lumière de l’adversité ». Guinéens, réveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard. Rien ne vous sera donné, ainsi vous devrez aller la chercher cette libération avec vos dents et votre sang.

Le peuple de Guinéee désespère et se désole d’une situation catastrophique devenue endémique. Soyez au rendez-vous que vous impose l’histoire de votre pays.

Le peuple de Guinée ne peut pas se résigner à regarder Alpha Condé et son ethnie-État détruire le pays et tuer ses enfants. Il faut se soulever partout dans le pays. Il faut une riposte à la hauteur de la situation historique

Guinea-forum